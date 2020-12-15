10387 ساعة للجلسات الافتراضية في جامعة نجران

وأكد عميد كلية التربية الدكتور محمد بن عبد الله الحازمي أن الفصل الأول من العام الحالي شهد تفاعل الطلاب والطالبات مع الأنظمة الإلكترونية لعملية التحول الإلكتروني والتي أثبتت الأرقام نجاح ذلك، مشيرًا إلى متابعة رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرح السبيعي التي أسهمت في رفع الكفاءة وجودة الإجراءات المتخذة. وبين الحازمي بأن الكلية حرصت على الاستثمار الأمثل لخدمات التعلم الإلكتروني التي توفرها الجامعة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس والماجستير لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريسية بجودة عالية.
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