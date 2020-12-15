280 شابًا وشابة ينجزون 94 مبادرة بعسير

أفكار شبابية
كان أمين مجلس شباب عسير عادل آل عمر التقى بالشباب خلال الجلسة الحوارية على قناة بودكاست، مسلطا الضوء على أبرز ما قدمه المجلس مُنذ نشأته حتى اليوم وأهم المبادرات التي قدمت للمنطقة.
وأكد آل عمر، أن توجيه أمير المنطقة بإشراك الشباب والشابات في المجالس المحلية والبلدية في المحافظات، أحدث حراكًا من خلال طرح آراء وأفكار شبابية مختلفة تخدم المنطقة، وأصبح مجلس الشباب يضم 300 شاب وشابة موزعين على 17 لجنة فرعية في محافظات المنطقة، تمثل المرأة فيه 35% من إجمالي المشاركين بعدما كان عدد أعضاء المجلس يقتصر على ممثل واحد من كل محافظة في المنطقة.
أبرز الاهتمامات
ذكر آل عمر، أن البرامج التي قُدمت في كل محافظة ساهمت في تشكيل رؤية عن أبرز الاهتمامات مما أسهم في تلبية الاحتياجات.
وحول اتهام الأهالي للمجلس باقتصار نشاطه على موسم الصيف، أوضح أمين المجلس، أن هناك توزيعًا للأنشطة خلال المواسم وتفعيل البرامج التي تلبي احتياجات الأهالي.
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