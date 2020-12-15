داعيات ومرشدات بوزارة الدفاع

تنتهي وزارة الدفاع، اليوم، من استقبال طلبات التوظيف للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 154 وظيفة إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

وخصصت الوزارة وظائف للنساء في 21 تصنيفاً وظيفياً على 4 مراتب، في 12 مدينة سعودية، من بينها وظائف مطورات برامج، وداعيات، ومرشدات دين.

واشترطت وزارة الدفاع أن تكون المتقدمات من خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، والحاصلات على درجة البكالوريوس وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، والحاصلات على درجة الماجستير، وتتطلب وظائف المراتب السادسة، والسابعة، والثامنة، اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية. وستكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية، ومن ثم للتربوية.

المدن المتاح فيها وظائف للنساء

الرياض

الخرج

الدمام

الجبيل

حفر الباطن

السليل

تبوك

مكة المكرمة

جدة

الظهران

أبها

خميس مشيط

الوظائف المتاحة

01 مساعد إداري

02 داعية

03 مرشد ديني

04 مأمور علاقات عامة

05 باحث تنمية اجتماعية

06 أخصائي نفسي مساعد

14 فني دعم

15 باحث شؤون موظفين

16 مفتشة نساء

17 باحث اجتماعي مساعد

18 باحث تنمية اجتماعية مساعد

19 محاسب مساعد

20 مشرف تنمية اجتماعية

07 أخصائي تغذية مساعد

08 مساعد فني دعم

09 مطور برامج أول

10 كاتب

11 مدقق شؤون موظفين

12 مدقق حسابات مساعد

13 باحث عمليات موارد بشرية