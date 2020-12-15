لا سحب للمركبات المخالفة في مواقف الأحساء

وأبان رئيس مجلس البلدي الدكتور أحمد البوعلي لـ«دوت الخليج»، أن هناك إجماعًا من جميع أعضاء المجلس، وتأييدًا أوليًّا من الجهاز التنفيذي، بمنع سحب المركبات المخالفة، ونقلها إلى الحجز التابع للشركة المشغلة، مؤكدًا أن المجلس رصد مجموعة من الإشكاليات بين الشركة المشغلة وقائدي المركبات، بينها مضاربات عند وصول قائد المركبة، ومشاهدة عملية سحب مركبته، مشددًا على أن المجلس، طرح ذلك عدة مرات في اجتماعاته السابقة لأهميته، متمنيًا من الجهاز التنفيذي تلبية رغبة المجلس وقائدي المركبات، وذلك بتحرير المخالفة وتصويرها وتسجيلها آليًّا كما هو متبع في المخالفات الأخرى، وقائد المركبة ملزم بسداد قيمة المخالفة.
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