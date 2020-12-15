بدء تطبيق الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين

وأوضحت الهيئة أن الاختبار يأتي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ لقياس كفاية الأفراد الذين يرغبون في الحصول على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، من حيث المعرفة النظرية، والقدرة على التطبيق بمهارة، ومدى إدراك المسؤولية المهنية، والصفات السلوكية التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها.
وأضافت الهيئة أن اختبار الزمالة متاح لكل من حصل على الشهادة الجامعية في تخصص المحاسبة، كما يتعين على من يتقدم للاختبار من غير خريجي أقسام المحاسبة في الجامعات الوفاء ببعض المتطلبات الخاصة التي تحددها لجنة الاختبارات، مشيرة إلى أن عدد المرشحين من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قرابة (3000) متقدم ومتقدمة، وسيطبق من خلال (22) مقرًا محوسبًا تابعًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة.
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