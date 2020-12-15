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الصحة العالمية لمن حصل على لقاح كورونا: ارتدوا الكمامة وابتعدوا عن الآخرين
من غير الواضح ما إذا كان يمنع بشكل عام العدوى بالفيروس
متابعات الخليج 365 - واس
أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال يتعين على الأشخاص الذين طُعموا ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 ارتداء قناع الوجه والابتعاد عن الآخرين.
وقال خبراء منظمة الصحة العالمية اليوم، إنه في الوقت الذي توجد فيه أدلة علمية على أن اللقاح يساعد في مكافحة الإصابة بمرض كوفيد – 19، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان يمنع بشكل عام العدوى بالفيروس الفتاك الذى يمكن أن يسبب المرض، وهذا يعني أن اللقاح قد لا يمنع انتشار الفيروس، ولكن يمنع فقط تفشي كوفيد – 19.
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