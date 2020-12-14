عملٌ إرهابي على سفينة نقل وقود في جدة

︎

.



كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، اليوم الإثنين، تعرض سفينة نقل وقود كانت راسية في الفرضة المخصصة لتفريغ الوقود بجدة، لهجوم بقارب مفخخ.

وأوضح أن الهجوم تم في الدقائق الأولى من صباح اليوم، ونتج عنه اشتعال حريق صغير، وتمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، مؤكدًا أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريع الوقود أو تأثير في إمداداته.

وذكر أن هذا الهجوم الإرهابي يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، بالإضافة إلى هجوم على منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

وأكد المصدر خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية وحرية التجارة العالمية، مشيرًا إلى أنها تمثل تهديدًا للسواحل والمياه الإقليمية بالتعرض لكوارث بيئية كبرى.

Source akhbaar24.argaam

