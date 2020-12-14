تنويه من «الجوازات السعودية» لتفادي إلغاء وثائق السفر

شددت الجوازات على ضرورة استلام جواز السفر للمواطنين، خلال المدة المحددة، مشيرة إلى أنه قد يتعرض للإلغاء.

وقال الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع «تويتر»: «أخي المواطن، احرص على استلام جواز سفرك خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفاديًّا لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم».

وأضاف: «يتم استلام جواز السفر المجدد بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الإحترازية، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك».

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