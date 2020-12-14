«ناقلة جدة».. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإرهابي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الذي وقع، اليوم الإثنين، على سفينة نقل وقود في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية.

وأكد الحجرف مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه رفضه القاطع للإرهاب والتطرف، ونبذه لكل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، أيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله.

كما شدد الحجرف على وقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية ودعمه لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها واستقرارها.

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