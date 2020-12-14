مصادر «عاجل»: 7 توجيهات حول اختبارات الفصل الدراسي الأول

حصلت «عاجل» على التعليمات التي أقرَّتها وزارة التعليم بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ، والتي تشمل التهيئة، ومدة الاختبار وآلية رصد الدرجات.

وتضمَّنت تعليمات وزارة التعليم:

- يسبق الاختبار خمس دقائق تهيئة من قبل المعلم لطلابه يعرفهم بها بآلية وطريقة الاختبار.

- يشمل زمن اليوم الدراسي مدة الاختبارات وتتضمن ثلاث ساعات من ضمنها الزمن المحدد للاختبار ويخصص الوقت المتبقي لمراجعة المواد وفق الخطة المعدة مسبقًا.

- يقوم المعلم برصد الدرجات في نظام نور بنفس الآلية التي تم الرصد بها خلال فترات التقويم أثناء الفصل الدراسي الأول.

- إدخال درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول/المستوى في نظام نور أولًا بأول.

- التأكد من صحة التصحيح الالكتروني لدرجات الطلاب قبل إدخالها بنظام نور

- مطابقة درجات الطلاب اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول/ المستوى (كشف التصحيح الالكتروني ) مع كشوف النتائج الأولية المستخرجة من نظام نور

- التقيد بالإجراءات الواردة في الأدلة لمعالجة أي أشكال في الاختبارات والتواصل مع مكتب أو إدارة الاختبارات

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