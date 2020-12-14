شكرا لقرائتكم خبر عن "لقاح كورونا" يصل المملكة وبدء التطعيم أول يناير والان نبدء بالتفاصيل

- التطعيم اختيارى والبدء بالفئات ذات الأولوية وفقا للقواعد

- د. سهى الصالحي عبر انستغرام "اليوم": اللقاح فعال وآمن

- يجب الحرص على أخذ اللقاح خاصة المتعافون من الفيروس

- الحصول على اللقاح بمراحل ولكل مرحلة أولوياتها

- " الغذاء والدواء": لقاح "فايـزر " آمن وفعال ضد الفيروس

- متابعة اللقاح عند استخدامه لضمان سلامته والكشـف المبكر عن أي أعراض جانبية

تسلمت المملكة أولى دفعات لقاح «كورونا» وفق المعايير والمتطلبات الخاصة التى أقرتها الجهات المعنية. وستبدأ حملات التطعيم أول شهر يناير المقبل وهي اختيارية وليست اجبارية ، وسيتم تطعيم الفئات ذات الأولوية وفقا للقواعد المعمول بها.

وقد طبقت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، إجراءات صارمة ودقيقة جداً للتأكد من قوة الدراسات وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية اللقاحات قبل السماح لها، مبيناً أن الخطوات التي اتخذتها المملكة في اعتماد لقاح فيروس كورونا، هي الخطوات الرسمية التي تتبعها الهيئة وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي.

وجاء قـرار موافقـة الهيئــة العامة للغذاء والدواء علـــى تسجيـل لقـاح "فايـزر-بيـونتــيــك" Pfizer-BioNTech) (COVID-19 Vaccine ، بعـد مراجعــة البيانــات المقدمة من جميــع جوانبهـــا الفنيـــة والعلميــة وتبين أن اللقـاح آمـن وفعــال ضد الفيروس، وبنـــاءً على ذلك تمـت الموافقــة المشروطة من قبل الهيئة على تسجيل اللقاح حسب الإدعاء الطبي المصـرح به تحصيـن الأشخاص بعمــر 16 سنة فما فــوق ضد فيروس كورونا المستجد 19-COVI.

وستتم متابعة اللقاح ،بعد استخدامه بهدف ضمــان سلامتـــه والكشـف المبكر عن أي أعراض جانبية قد تحدث, مفيداً أن الهيئة العامة للغذاء والدواء عملت على دليل ارشادي للممارس الصحي ودليل ارشادي لمتلقي اللقاح، وعمل نماذج إبلاغ مخصصة للأعـراض الجانبية الخاصة بلقاحات فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وكان المتحدث‏ الرسمي لوزارة الصحة ، قد اوصى الجميع بالحرص على الحصول على اللقاح، على رأسهم المتعافون من الفيروس، حيث لم تثبت الدراسات عدم احتمالية إصابتهم مجدداً, حيث سيكون الحصول على اللقاح بمراحل ولكل مرحلة أولوياتها.

دكتورة سهى الصالح استشاري طب الأسرة في لقاءها بقراء "اليوم " في لقاء مباشر عبر انستغرام من خلال برانامج "ساعة حوار".

وأكدت أن لقاح كورونا لا يتعارض مع فيروس الانفلوزا ولا يلغيه ولا يسبب مضاعفات للحوامل ، وقدمت المملكة كثير من الأموال لسرعة الوصول إلى هذه اللقاحات ، لذلك 8 شهور ليس بالقليل على كل هذه الجهود ، وقالت أن اللقاح فيه فعالية عاليه وأمان عالى وسوف نصل بإذن الله إلى الحياة الطبيعية من جديد .