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أبو الغيط عن استهداف ناقلة النفط في جدة: تهديد للأمن العالمي
أكد أن أمن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
متابعات الخليج 365 - واس
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف ناقلة نفط بميناء جدة عبر زورق مفخخ، مبيناً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تمثل تهديداً خطيراً للتجارة الدولية ومبدأ حرية الملاحة.
وقال أبو الغيط في بيان له اليوم: إن هذه الأعمال التخريبية مدانة ومرفوضة، مؤكداً التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في أية إجراءاتٍ تتخذها دفاعاً عن أمنها، وصيانةً لحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن أمن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فضلاً عما يمثله من أهمية للتجارة الدولية، وأن النيل من استقراره يمثل تهديداً للأمن والاستقرار العالمي يتعين إدانته والتصدي له.
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