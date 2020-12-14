محافظ محايل يستقبل رئيس وأعضاء ولاعبي نادي الشهيد

2020-12-14

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

استقبل محافظ محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، بمقر مكتبه بالمحافظة، رئيس مجلس إدارة نادي الشهيد الرياضي محمد الحسين الفلقي وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة حصولهم على بطولة المنطقة، وتمثيلها في تصفيات دورة الصعود للدرجة الثانية، وهنأهم بالبطولة، متمنيًا للفريق التوفيق في تصفيات الصعود المقبلة، ومنوهًا بما تجده الرياضة بالمنطقة ومحافظاتها من دعم واهتمام من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.

وحث الفلقي خلال حديثه مع اللاعبين على بذل المزيد من الجهد في مسيرتهم القادمة ومواصلة الإنجاز والصعود إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، كما ناقش المحافظ مع إدارة النادي الخطة المستقبلية للنادي لدورة الصعود، واستمع إلى شرح موجز عن مسيرة النادي وأنشطته والاستعداد للمرحلة المقبلة لتصفيات المملكة لكرة القدم للصعود للدرجة الثانية.

من جهته، ثمن رئيس نادي الشهيد، تشجيع وتحفيز المحافظ واهتمامه الدائم بالنادي لبذل قصارى الجهد للصعود للدرجة الثانية، معبرًا عن تقدير جميع منسوبي النادي وشكرهم نظير جهوده الدائمة ودعمه المتواصل وغير المسبوق للنادي.



