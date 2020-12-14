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فيديو.. أسراب الجراد تغزو قرى جنوب مركز حلي بالقنفذة
الأهالي طالبوا وزارة البيئة بتكثيف جهود المكافحة
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- حلي
استنجد أهالي قرى جنوب مركز حلي التابع لمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، بالجهات المعنية وتحديدًا فرع وزارة الزراعة بالمحافظة، لإيجاد حل عاجل وإنقاذ محاصيلهم الزراعية جراء غزو أسراب الجراد الكثيف الذي ألحق الضرر بعدد كبير من المزارع.
وقال متابعات الخليج 365 شايع بن حسن إن أسراب الجراد غزت أغلب قرى جنوب حلي، حيث شملت قرى السلامة والخضراء والفريق والبيضين والعصامي والفلحة حيث غزاها الجراد وأتلف المحاصيل.
وطالب الأهالي بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة بأسرع وقت لإنقاذ بقية المحاصيل من التلف.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قدمت، خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني “بلغ”، لتمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ، ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط، أو عبر خدمة الواتساب من خلال الرقم: ( 0530233560 ).
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