شكرا لقرائتكم خبر عن ٥ مليارات.. عوائد متوقعة لمهرجان شتاء السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توقع عضو اللجنة السعودية للسفر والسياحة هاني العميري، أن يحقق قطاع السياحة في المملكة خلال شتاء السعودية نسبة عالية من الإشغال تصل إلى 85%، وبعوائد أرباح تتجاوز الـ5 مليارات ريال، لتمتع المدن بأجواء شتوية جميلة، ونظرا لما ستشهده من كثافة في الزوار خلال الفترة القادمة.

وقال العميري: يأتي شتاء السعودية هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه صيف السعودية، إذ يتوقع أنه سيجذب أكثر من مليون و500 ألف شخص خلال الشهرين القادمين، مشيرا إلى أن مواسم السعودية السياحية والترفيهية، قادت المملكة إلى مرحلة جديدة من التنوع الثقافي والترفيهي وأسست منصات إبداعية غير مسبوقة.

وأضاف: خلال فصل الشتاء تتعدد الوجهات السياحية للعديد من المدن في المملكة التي ستسجل زوارا بشكل ملحوظ ومنها تبوك والعلا ونيوم والمنطقة الشرقية والرياض وجدة والقصيم وغيرها من المدن، مشيرا إلى أن جميع المدن في المملكة تعد جذبا سياحيا لما تتضمنه من مناظر طبيعية خلابة ومواقع تاريخية وتراثية وثقافية، لافتا إلى أن الانتعاش سوف يشمل القطاعات المساندة المرتبطة بالسياحة مثل وسائل النقل والمطاعم والمناشط الترفيهية في مختلف المدن والمواقع الترفيهية كالسواحل والمتنزهات وفي المناطق البرية والبحرية وغيرها.