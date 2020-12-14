شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملفات تنموية في اجتماع هيئة تطوير حائل.. تعرف عليها ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رأس أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الإثنين)، اجتماع مجلس الهيئة الثاني لعام 1442 عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي مستهل الاجتماع رفع الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، التهاني والشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد الأمين، على ما حققته وتحققه المملكة العربية السعودية من مؤشرات تقدم وتطور وصدارة وتميز وجودة في كثير من المجالات التنموية وحقول العمل المؤسسي عالمياً، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تؤكد جدية وجودة ومصداقية الآثار الإيجابية والنوعية لمسيرة العمل التنموي في المملكة، رغم التحديات العديدة التي واجهت اقتصادات العالم جراء جائحة كورونا.

بعد ذلك، ناقش خلال الاجتماع الذي شارك فيه مستشار رئيس الهيئة عضو مجلس الهيئة الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله آل سعود، ونائب أمير المنطقة نائب رئيس الهيئة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وأعضاء المجلس، عددا من الموضوعات التنموية بالمنطقة ومنها مراجعة ما تم من إجراءات بشأن نتائج اجتماعات المجلس السابقة، وخطط ومشاريع أمانة منطقة حائل لتصريف السيول بمدينة حائل، والحلول المقترحة لإنهاء مشكلة حي السويفلة، كما اطلع المجلس على خطة ومشاريع المديرية العامة للمياه بمنطقة حائل، وبرامج ومشاريع تجمع حائل الصحي، وناقش المجلس الوضع الراهن في أرض الهيئة والتوجهات المستقبلية لها، واطلع رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة حائل وأعضاء المجلس على عرض عن المخطط الإقليمي لمنطقة حائل، وآخر المستجدات بشأن تحديث المخطط المحلي لمدينة حائل، كما ناقش المجلس مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ بعض مبادرات إستراتيجية منطقة حائل، وفي ختام الاجتماع اطلع المجلس على مشروع ميزانية الهيئة للعام المالي 2021.

وأكد أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة أهمية أن تعكس خطط العمل التنموي في منطقة حائل مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 وتجويدها في كافة الخطط والبرامج والمشاريع الجاري تنفيذها والتي سيتم تنفيذها، وشدد على أهمية التكامل والتنسيق بين كافة القطاعات لتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع المنطقة بجودة عالية.