شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نائب وزير البيئة: رؤية 2030 "طموحة" والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي ، أن الطموح في ‏رحلة ‫رؤية السعودية 2030‬ كبير، ورغبة القيادة في مزيد من الإنجاز واضحة المعالم وشحذت الهمم للانطلاق بوتيرة عالية لتحقيق الرؤية والريادة.

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