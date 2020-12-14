شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يطهي ذبيحة بطريقة لا تخطر على البال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو قيام مواطن بطهي ذبيحة "خروف" بالعسل في قدر ضغط بطريقة لاتخطر على البال.

وكشف الفيديو الذي نشره المهتم بالأكل عبدالعزيز الشعيبي على حسابه في تويتر وهو يجري التجربة مع الشيف علي اليوسف؛ حيث قاما بتجهيز الذبيحة ووضع البهارات عليها، ثم وضع مكونات طبخ الذبيحة التقليدية من بصل وبهارات ومن ثم وضع الخروف، إلا أنه لم يتم وضع ماء واستبداله بالعسل.

وبين المقطع النتيجة النهائية للتجربة الغريبة أثناء فتح قدر الضغط، حيث عبر الاثنان عن دهشتهما من المذاق الرائع للوصفة الجديدة.