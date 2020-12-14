شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" توجه بتوفير غرف مخصصة لعزل حالات الاشتباه بكورونا أثناء الاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت وزارة التعليم عدة تعليمات لضمان سلامة الطلاب وحمايتهم من فيروس وجهت وزارة التعليم عدة تعليمات لضمان سلامة الطلاب وحمايتهم من فيروس كورونا الجديد خلال أدائهم للاختبارات. وشملت توجيهات الوزارة توفير غرف مخصصة لعزل حالات الاشتباه، بجانب توفير المعقمات والصابون، والكمامات. وشددت على توفير مخطط يحدد مسارات حركة الطلبة منذ دخولهم وحتى وصولهم للجان الاختبارات من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

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