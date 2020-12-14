رجلان يبتلعان مواد مخدرة لتهريبها إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - إسلام آباد (صدى): شهد مطار إسلام أباد محاولة لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة عبر راكبين باكستانيين، أحدهما يدعى "منير" والآخر "نقيب". شهد مطار إسلام أباد محاولة لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة عبر راكبين باكستانيين، أحدهما يدعى "منير" والآخر "نقيب". وقام الرجلان بابتلاع كبسولات تحتوي على مواد مخدرة على أمل النجاح في الهروب بها إلى جدة. واشتبهت سلطات المطار بهما، وأخضعت الرجلان للفحوصات، وألقت القبض عليهم.

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