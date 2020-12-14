تفاصيل الهجوم على ناقلة نفط في ميناء جدة بالسعودية

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، مساء اليوم 14 ديسمبر، إن "الأعمال الإرهابية ضد المنشآت الحيوية "تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية".

وأكدت وزارة الطاقة السعودية، أن الانفجار بناقلة النفط البريطانية في ميناء جدة، ناجم عن "هجوم إرهابي" تم تنفيذه بقارب محمل بالمتفجرات، مضيفة أن الحادث "أسفر عن حريق محدود تمكنت وحدات الطوارئ من إخماده".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قوله إن "الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا ولا أضرار في منشآت التفريغ ولا تأثير على الإمدادات". وفق موقع "روسيا اليوم"

وكانت شركة "هافنيا" للشحن قالت في وقت سابق من اليوم إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.