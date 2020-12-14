«ناقلة جدة».. أول تعليق من القبطان على الانفجار الخارجي

علّق قبطان الناقلة التي تعرضت لانفجار خارجي بالقرب من جدة، على أسباب الانفجار، مشيرًا إلى أن أحد مخازن الناقلة تعرض للضرر.

وقال القبطان في تصريحات نقلتها العربية: «لا نعرف سبب الانفجار بشكل دقيق»، مضيفًا: «التقرير الصادر عن الشركة المالكة للناقلة أكد أن الانفجار كان خارجيًا».

وأشار القبطان إلى أن أحد مخازن الناقلة تعرض للضرر، دون الكشف عن حجم الضرر التي تعرضت له الناقلة ومخازنها.

وكانت شركة نفطية، قد أعلنت تعرض إحدى ناقلاتها التي تحمل علم سنغافورة «لضربة من مصدر خارجي» قبالة ميناء جدة، اليوم الاثنين، وفقًا لقناة «العربية».

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