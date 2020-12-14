أخبار السعودية اليوم.. خطة زمنية لاختبارات ونتائج الفصل الدراسي الأول.. و«الداخلية» تضبط 15 ألف مخالفة لكورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية اليوم الاثنين، الموافق 14 ديسمبر 2020م منها: مصادر عاجل تكشف الخطة الزمنية لاختبارات ونتائج الفصل الدراسي الأول، والداخلية تعلن ضبط 15 ألف مخالفة لإجراءات كورونا الاحترازية، والشورى يطالب ببناء الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي.

مصادر «عاجل» تكشف الخطة الزمنية لاختبارات ونتائج الفصل الدراسي الأول

كشفت مصادر «عاجل» عن أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم والعمل على تحسينها بشكل مستمر بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد المتضمن إعادة توزيع درجات أعمال السنة، والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية أثناء للفصل الدراسي الأول.

«الداخلية» تعلن ضبط 15 ألف مخالفة لإجراءات كورونا الاحترازية

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم ضبط «14939» مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الماضي.

«الغذاء والدواء» تحدد خطوات الاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية

حددت الهيئة العامة الغذاء والدواء خطوات الاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية في مرحلتي الشراء وقبل الاستخدام.

«الشورى» يطالب ببناء الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي

طالب مجلس الشورى في - قرار أصدره اليوم– من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للإسراع في إنجاز ما يخصها في بناء الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي.

بالصور.. بطاقة لتسهيل دخول وخروج كبار السن بالمسجد النبوي

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بطاقة تسهيل دخول وخروج المصلين من التوسعات عند الحاجة لذلك.

بالصور.. تنفيذ 45% من الأعمال الإنشائية لـ6 منارات بالحرم المكي خلال جائحة كورونا

أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أنه تم الانتهاء من «45%» من أعمال الإنشاء بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام، و «42%» لمنارتي باب العمرة، و«37%» من أعمال منارة باب الفتح، خلال فترة تعليق العمرة والصلاة في المسجد الحرام بسبب جائحة كورونا.

وزارة الشؤون البلدية تطلق 15 خدمة موحدة للرخص الإنشائية

تحقيقًا لرؤية التحول الرقمي في القطاع البلدي أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمات الرخص الإنشائية الإلكترونية الموحدة عبر منصة «بلدي»، وذلك تسهيلًا لكافة إجراءات البناء وتحسين تجربة العملاء.

بمتوسط 27 ألف خدمة يوميًا.. منصّات «سكني» الرقميّة تواصل تفاعلها مع المستفيدين

واصلت المنصّات الرقمّية لبرنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تقديم خدماتها لتسهيل التملّك؛ حيث تجاوز متوسط عددها 27 ألف خدمة يومياً خلال الأسبوع الماضي للإجابة على كافة أسئلة واستفسارات الأسر السعودية حول الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يُقدمها البرنامج عبر منصاته على مدار الساعة من خلال موقع وتطبيق «سكني» على الرابط sakani.housing.sa.

أمانة جدة تغلق 10 مستودعات و14 موقعًا للحرق والتدوير وجمع السكراب

أغلقت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ثلاثة معامل لحرق وتدوير مخلفات البلاستيك والورق وحرق الإطارات بالإضافة لإغلاق 11 موقعًا استغلها مخالفون لجمع السكراب وبيع الأخشاب والطبالي وتخزين كيماويات مجهولة المصدر في أحياء «السرورية والسروات» وذلك خلال جولات الرقابة الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمكافحة الظواهر السلبية ومنع المخالفات في نطاق البلدية.

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