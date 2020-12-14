«الجوازات السعودية» تحسم طباعة التأشيرة الإلكترونية

تطرقت إلى تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية..
علقت المديرية العامة للجوازات على وجود ورقة الخروج النهائي أثناء خروج التابع من المطار، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عند عمل خروج نهائي للمرافقين، هل ورقة الخروج النهائي لازم تكون موجودًا مع التابع أثناء الخروج لإبرازها لموظف الجوازات أو ليست ضرورية؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» موضحًا: «عزيزي التأشيرة إلكترونية لا يتطلب منك طباعتها».
وعن تجديد هوية المقيم للعمالة المنزلية، قالت: «بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا، وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود (رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي) سارية المفعول».
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