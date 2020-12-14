«الموارد البشرية»: صاحب العمل ملزم بمنح شهادات الخبرة

الوزارة أكدت أنها بدون مقابل..
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صاحب العمل ملتزم بإعطاء العامل شهادة خدمة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يستحق الموظف (بمسمى طبيب أسنان) شهادة خبرة خلال فترة التجربة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أن يعطي العامل بناء على طلبه شهادة خدمة دون مقابل».
وأضاف: «يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل».
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