«الموارد البشرية»: صاحب العمل ملزم بمنح شهادات الخبرة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صاحب العمل ملتزم بإعطاء العامل شهادة خدمة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يستحق الموظف (بمسمى طبيب أسنان) شهادة خبرة خلال فترة التجربة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل أن يعطي العامل بناء على طلبه شهادة خدمة دون مقابل».

وأضاف: «يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل».

اقرأ أيضًا:

«الموارد البشرية» تجدِّد التذكير بآلية نقل العامل دون موافقة صاحب العمل

«الموارد البشرية» توضح حالات استفادة المنشأة من الإعفاء المالي للعمالة الوافدة