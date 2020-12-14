طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية على 6 مناطق سعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، وتكون مسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: «تبوك، المدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وحائل، وأجزاء من مكة المكرمة تشمل السواحل منها».

وقال المركز، عبر موقعه الإلكتروني، إن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية جنوبيه غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الثلاثاء، بالدرجة المئوية في معظم مناطق المملكة:

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