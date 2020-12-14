السعودية اليوم / أمانة عسير تطلق حملة رقابية مكثفة على مطاعم المنطقة



أبها 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

أطلقت أمانة منطقة عسير، حملة مكثفة على مطاعم ومطابخ المنطقة للتأكد من جودة وسلامة الغذاء، المقدم للمستهلكين وتوافقه مع الاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة والبلديات التابعة لها قامت بجولات رقابية نتج عنها زيارة 77 منشأةً، ومخالفة 49 منها مع سحب ١٥ عينة غذائية ومسحات للعاملين بالتعاون مع مختبر الأمانة مع مصادرة وإتلاف 29 لترًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لعدم صلاحيتها أو لأنها مجهولة المصدر إضافة إلى ضبط حالات سوء النظافة بعض المنشآت ، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحملة هو رفع جودة وسلامة الأغذية والحفاظ على صحة المستهلك.

وأهاب الحميدي بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في رصد مثل هذه المخالفات بالإبلاغ عنها من خلال عمليات الأمانة على الرقم 940.

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19:35ت م

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