السعودية اليوم / مذكرة تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والأكاديمية المالية



الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

وقع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, مذكرة تعاون مشترك مع الأكاديمية المالية.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيّار الركن محمد بن سعيد المغيدي, ومدير الأكاديمية مانع آل خمسان, في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، تجسيداً للدور الريادي المحلي والإقليمي والدولي للطرفين في محاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتمويله، ولتعزيز الرؤية المشتركة بينهما.

مما يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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18:49ت م

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