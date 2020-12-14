السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم : بدء تطبيق الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين في 22 مقراً محوسباً تابعًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب



الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، تطبيق الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين للحصـول علـى الزمالـة فـي المحاسـبة، وتستمر الاختبارات لمدة أربعة أيام.

وأوضحت الهيئة أن الاختبار يأتي بالتعاون مع الهيئة

وأضافت الهيئة أن اختبار الزمالة متاح لكل من حصل على الشهادة الجامعية في تخصص المحاسبة، كما يتعين على من يتقدم للاختبار من غير خريجي أقسام المحاسبة في الجامعات الوفاء ببعض المتطلبات الخاصة التي تحددها لجنة الاختبارات، مشيرة إلى أن عدد المرشحين من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قرابة (3000) متقدم ومتقدمة، وسيطبق من خلال (22) مقرًا محوسبًا تابعًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأشارت الهيئة أن الاختبار يتكون من خمس مواد تشمل: المحاسبة، والمراجعة، والزكاة والضريبة، وفقه المعاملات، والأنظمة التجارية، كما أن الاختبار لا يعتمد اعتمادًا مباشرًا على مراجع أو مقررات دراسية محددة، إلا أن الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة إضافة إلى سعة اطلاع المختبر ستساعده في اجتيازه، ومن الضروري الاطلاع على طريقة الأسئلة وكيفية الإجابة عليها (رابط النشرة التعريفية)، كما لا يتطلب الاختبار إجراء عمليات حسابية معقدة؛ فهو يعتمد الأرقام السهلة التي تُجْرى عملياتها ذهنيًّا أو بالطرق اليسيرة.

يذكر أن الهيئة تقدم عدد من الاختبارات المهنية عبر المقرات المحوسبة منها اختبار المصلح المسجل الذي يُعدُّ أحــد المقاييــس التــي تطورهــا وتنفذهـا الهيئـة بالشـراكة مـع وزارة العـدل، واختبار الهيئة السعودية للمهندسين، وكذلك مقاييس لإصدار رخصة العمل الميداني لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

// انتهى //

18:40ت م

0178



الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسبدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس، تطبيق الاختبارات المهنية للمحاسبين القانونيين للحصـول علـى الزمالـة فـي المحاسـبة، وتستمر الاختبارات لمدة أربعة أيام.وأوضحت الهيئة أن الاختبار يأتي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ لقياس كفاية الأفراد الذين يرغبون في الحصول على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، من حيث المعرفة النظرية، والقدرة على التطبيق بمهارة، ومدى إدراك المسؤولية المهنية، والصفات السلوكية التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها.وأضافت الهيئة أن اختبار الزمالة متاح لكل من حصل على الشهادة الجامعية في تخصص المحاسبة، كما يتعين على من يتقدم للاختبار من غير خريجي أقسام المحاسبة في الجامعات الوفاء ببعض المتطلبات الخاصة التي تحددها لجنة الاختبارات، مشيرة إلى أن عدد المرشحين من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قرابة (3000) متقدم ومتقدمة، وسيطبق من خلال (22) مقرًا محوسبًا تابعًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة.وأشارت الهيئة أن الاختبار يتكون من خمس مواد تشمل: المحاسبة، والمراجعة، والزكاة والضريبة، وفقه المعاملات، والأنظمة التجارية، كما أن الاختبار لا يعتمد اعتمادًا مباشرًا على مراجع أو مقررات دراسية محددة، إلا أن الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة إضافة إلى سعة اطلاع المختبر ستساعده في اجتيازه، ومن الضروري الاطلاع على طريقة الأسئلة وكيفية الإجابة عليها (رابط النشرة التعريفية)، كما لا يتطلب الاختبار إجراء عمليات حسابية معقدة؛ فهو يعتمد الأرقام السهلة التي تُجْرى عملياتها ذهنيًّا أو بالطرق اليسيرة.يذكر أن الهيئة تقدم عدد من الاختبارات المهنية عبر المقرات المحوسبة منها اختبار المصلح المسجل الذي يُعدُّ أحــد المقاييــس التــي تطورهــا وتنفذهـا الهيئـة بالشـراكة مـع وزارة العـدل، واختبار الهيئة السعودية للمهندسين، وكذلك مقاييس لإصدار رخصة العمل الميداني لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.// انتهى //18:40ت م0178

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