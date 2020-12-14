السعودية اليوم / الأردن تسجل 2863 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2863 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 222654 حالة شفاء بعد تسجيل 4187 حالة إضافية، كما سجلت 42 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3407 حالات.

// انتهى //

18:20ت م

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عمّان 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2863 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 262477 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 222654 حالة شفاء بعد تسجيل 4187 حالة إضافية، كما سجلت 42 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3407 حالات.// انتهى //18:20ت م0174

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