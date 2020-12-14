شكرا لقرائتكم خبر عن "قطان" يبحث مع رئيس أفريقيا الوسطى سبل تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

استقبل فخامة الرئيس فوستين توادير رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بالمقر الرئاسي اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان .

ونقل خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله - ، فيما حمل فخامته ، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد ، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار، مؤكداً أن بلاده تقف مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والأفريقية والإقليمية، كما قدم شكره للصندوق السعودي للتنمية على المشروعات التي يقوم بها في بلاده، بتوجيهات من القيادة الحكيمة.

وجرى خلال الاستقبال ، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.