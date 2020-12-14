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الجبير يثمن جهود السفير الياباني في تعزيز العلاقات الثنائية

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا أيمورا، الذي ودع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.

وثمن الجهود الطيبة التي بذلها السفير تسوكاسا في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة و اليابان، متمنياً له دوام التوفيق.

حضر الاستقبال ، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن نحيت.

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