شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يثمن جهود السفير الياباني في تعزيز العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
وثمن الجهود الطيبة التي بذلها السفير تسوكاسا في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة و اليابان، متمنياً له دوام التوفيق.
حضر الاستقبال ، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن نحيت.
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