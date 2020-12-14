شاهد .. لحظة محاصرة قائد سيارة أثناء تهريبه القات.. وضبط خمور مستوردة مدفونة بجازان

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تمكنت الدوريات التابعة لإدارة المجاهدين بمنطقة جازان، من إحباط تهريب كميات من حزم القات المخدر، وضبط عدد من قوارير الخمور المستوردة.

واستعرض مقطع فيديو جانباً من جهود رجال الأمن بإدارة المجاهدين بجازان في التحري ورصد التحركات المشبوهة، والتي أسفرت عن الإطاحة بقائد مركبة لاند كروزر “جيب” خلال تهريبه 1.4 ألف حزمة قات مخدر.

وأظهر المقطع تفتيش المجاهدين لعدد من المواقع المشبوهة، وعثورهم على عدد من قوارير الخمور المستوردة مدفونة بالأرض، في محاولة من المروجين لإخفائها عن أعين رجال الأمن.

Source akhbaar24.argaam

