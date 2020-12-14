“الغذاء والدواء” توضح إرشادات استخدام المبيدات في المنزل

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أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء باتباع التعليمات السليمة للتعامل الآمن مع المبيدات المنزلية.

وأوضحت في رسائلها التوعوية مجموعة من الإرشادات قبل شراء واستخدام المبيد في المنزل للحفاظ على سلامة أفراد العائلة.

وأشارت إلى أنه عند الرغبة في شراء المبيد، يجب شراء العبوة الأصلية للمنتج وأن تكون محكمة الإغلاق، واختيار المبيد المناسب للآفة المرغوب في مكافحتها، وشراء الكمية التي يحتاجها الفرد فقط، والتأكد من تاريخ صلاحية المبيد، وكذلك التأكد من تسجيله لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ونصحت قبل استخدام المبيد بالحرص على قراءة البيانات الملصقة على عبوة المبيد واتباع تعليمات الاستخدام، وتجنب استخدام المبيد في وجود الأطفال والحيوانات الأليفة، واستخدم كمامة للأنف والفم، وإبعاد المبيد عن متناول الأطفال، وكذلك استخدام قفازات مطاطية عازلة لمنع تسرب المبيد إلى اليدين.

Source akhbaar24.argaam

