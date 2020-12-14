“هيونداي” تطلق علامة تجارية جديدة تستخدم الهيدروجين كوقود

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أعلنت شركة هيونداي موتورز، علامة جديدة باسمHTWO “إتش تو” مخصصة لمركباتها التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.
ودخلت هيونداي ميدان السيارات الهيدروجينية منذ أكثر من 20 عامًا ولديها بالفعل بعض السيارات التي تعمل بهذه التكنولوجيا مثل “نيكسيو” وشاحنات “إكسيانت”، وهي تعمل الآن للمضي قدمًا مع إصدار العلامة HTWO.
ومع أن الشركة أكدت في وقت سابق أن المستقبل الكهربائي هو أحد أعمدة مستقبلها من خلال تقديم علامتها “IONIQ” المخصصة للسيارات الكهربائية التقليدية؛ فهي تسعى الآن لمضاعفة جهودها للثورة القادمة مع HTWO.
وتخطط الشركة لإنتاج سياراتها من هذه العلامة في البداية للأسواق في كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة والصين وبعض بلدان أوروبا.
وترى أن الجيل المقبل من السيارات الهيدروجينية سيكون أرخص من حيث تكلفة الإنتاج وأفضل وأخف في الأداء، غير أنها تتقدم بحذر لتحقيق ما تصبو إليه.
Source akhbaar24.argaam
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