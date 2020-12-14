شملهم العفو الملكي.. إطلاق سراح 26 نزيلًا بالقصيم

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أعلن فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم أمس (الأحد)، إطلاق سراح 26 نزيلًا من سجناء الحق العام، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم.

ودعا رئيس لجنة العفو بإمارة القصيم سليمان البرادي، المفرج علنهم لاستغلال هذه الفرصة وبدء مرحلة جديدة في الحياة، وجعلها فاتحة خير لهم خاصة بعد لَمِّ شملهم بأسرهم.

Source akhbaar24.argaam

