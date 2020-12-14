︎ :
.
أعلن فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم أمس (الأحد)، إطلاق سراح 26 نزيلًا من سجناء الحق العام، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم.
ودعا رئيس لجنة العفو بإمارة القصيم سليمان البرادي، المفرج علنهم لاستغلال هذه الفرصة وبدء مرحلة جديدة في الحياة، وجعلها فاتحة خير لهم خاصة بعد لَمِّ شملهم بأسرهم.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر شملهم العفو الملكي.. إطلاق سراح 26 نزيلًا بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.