“الزكاة والدخل” تُعرّف بضوابط الفوترة الإلكترونية ومتى ستكون إلزامية على المنشآت التجارية

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عرّفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بضوابط الفوترة الإلكترونية، والتي من المقرر أن تكون إلزامية بدءًا من ديسمبر في العام المقبل.
وأكدت أن الفاتورة الإلكترونية يتم إصدارها وحفظها وتعديلها بصيغة إلكترونية منظمة، وذلك من خلال نظام إلكتروني، كما أنها تحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية، مشيرة إلى أنها لا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية.
وأوضحت أنها ستكون إلزامية بتاريخ 4 ديسمبر من العام 2021م، حيث سيكون على المنشآت التجارية الالتزام بإصدار الفواتير لتفادي المخالفات حسب ما هو منصوص عليه في لائحة ضريبة القيمة المضافة.
Source akhbaar24.argaam
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