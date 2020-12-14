وزارة الصحة تعلن قائمة التعافي الجديدة من كورونا بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 243 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في المملكة، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 39 حالة وتلتها ينبع بتسجيل 23 حالة، والمدينة المنورة بتسجيل 18 حالة.

وسجلت جدة 12حالة والهفوف 9 وسجلت كل بريدة والطائف والدمام 8 حالات لكل منهم، وسجلت حائل ومكة المكرمة 7 حالات لكل منهما، وتسجيل 5 حالات في كل من: رياض الخبراء والليث ووادي الدواسر، وسجلت الدلم والجبيل 4 حالات لكل منهما.

وتم تسجيل 3 حالات تعاف في كل من: تبوك وأبها ونجران، والمجمعة والقطيف وبلجرشي والعيص والخرج، والمبرز، فيما سُجِّلَتْ حالتان فقط في كل من خباش والحرجة وخميس مشيط وجازان والدوادمي والزلفى وعنيزة والخرمة والمخواة وعيون الجواء والبدائع وخيبر وشرورة وبني حسن، واقتصرت حالات التعافي على حالة واحدة في كل من: خليص وبدر الجنوب والرويضة وحوظة سدير وأحد رفيدة وعرعر وعفيف والخبر وطريف والظهران والقريات والأرطاوية وحوظة بني تميم والقنفذة وليلى والقويعية والمزاحمية وشقراء ورأس تنورة وبللسمر.

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الاثنين، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 360013 حالة، وتم تسجيل 243 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 350792 حالة، فضلًا عن تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن، إلى 6059 حالة.

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