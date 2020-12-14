رفع مخالفة «التباعد الاجتماعي».. «أبشر» تجدد التذكير بالخطوات

حددت أسلوب التقديم..
أكدت منصة «أبشر»، ضرورة الالتزام بالضوابط المطلوبة لرفع مخالفة «عدم الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي».
وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، «إن رفع المخالفة المشار إليها يتطلب التقيد بعدد الحروف المطلوبة، وعدم إدخال علامات تنصيص أو تنوين أو رموز في حقل الاعتراض».
جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «وُقِّعت بحقي مخالفة عدم الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي وأريد رفع طلب اعتراض ولا قدرت ارفع صيغه (بي. دي. إف)؛ حيث ينبهون عليّ بضرورة عدم إدخال الرموز غير المسموح بها».
وتقدم منصة «أبشر» كافة الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعّلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.
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