الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 243 حالة ووفاة 11 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 360013 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 243 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 350792 حالة.

كما تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6059 حالة.

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