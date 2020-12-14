«الجوازات» تحدِّد إجراءات انتهاء تأشيرة العودة والعامل خارج المملكة

حددت المديرية العامة للجوازات الإجراءات المتبعة في حال انتهت تأشيرة الخروج والعودة والعامل لا يزال خارج المملكة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن من خرج ولم يعد فإن التعليمات تمنع رجوعه لمدة ثلاث سنوات الا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة لا يشمل التابعين.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات:«لدي عامل اصدرت له تاشيرة خروج وعودة وانتهت تاشيرة العودة ومازال خارج المملكة هل يلزم مراجعة الجوازات لإسقاطه أو عن طريق أبشر نأمل الإفادة شاكرين لكم».

اقرأ أيضًا:

«الجوازات السعودية»: شروط الدخول لحاملي تأشيرة الزيارة العائلية

الجوازات السعودية تحدد شروط الإبلاغ عن هروب العمالة المنزلية