السعودية | وزير الشؤون الإسلامية وسفير سنغافورة يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 1:39 مساءً, 14 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة اليوم ، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ.

وجرى خلال اللقاء بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بخدمة الجالية المسلمة، وما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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