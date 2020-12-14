شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يطالب بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق والان نبدء بالتفاصيل

- استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لدى الباحث عن عمل

- وضع استراتيجية تقدم مقترحات لمعالجة الانخفاض المحتمل لإيرادات الصندوق

- تعزيز استخدام الأنظمة الذكية وتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات

ناقش مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440- 1441 هـ

وطالبت عضو الشورى د. عائشة زكري الصندوق بتنمية الموارد البشرية باستخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لدى الباحث عن عمل.

فيما طالب عضو الشورى د. عبدالله النجار صندوق تنمية الموارد البشرية بتحديد الاطار العام والتخصصات المطلوبة لطالبي سوق العمل في القطاع الخاص التزاماً بأهداف رؤية المملكة 2030 والتنسيق مع الجامعات في هذا الخصوص.

وشدد عضو الشورى د. ناصر طيران على صندوق تنمية الموارد البشرية بتعزيز استخدام الأنظمة الذكية وتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بما يساعد في دعم اتخاذ القرار المناسب وبما يساهم في ترشيد كفاءة الانفاق وتحديد البرامج والدورات التي يحتاجها سوق العمل.

ومن جانبه أشار عضو الشورى د. صلاح الطالب إلى أهمية قيام الصندوق بإعداد استراتيجية او خطة استدامة مالية تدرس بشكل علمي دقيق و تقدم مقترحات لمعالجة الانخفاض المحتمل لإيرادات الصندوق نتيجة لانخفاض أعداد العمالة الأجنبية و الرسوم التي يدفعونها و التي تمثل المصدر الرئيس لإيراداته.

وطالبت عضو الشورى د.ريمه اليحيا بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق لرفع نسبة التوطين ، وأشارت إلى أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص من السعوديين منخفض مقارنةً بأعداد المقيمين،وأوضحت أن الصندوق لم يطرح برامج كافية لدعم التخصصات الصحية خاصة في مجال التمريض