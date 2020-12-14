فيديو.. توقعات الطقس غدًا ومسار الجبهة الهوائية الباردة

2020-12-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مركز طقس العرب عن آخر توقعات حالة الطقس غدًا، مشيرًا إلى تزايد الأمطار خلال ساعات ما بعد منتصف الليل لتشمل أجزاءً من شمال وغرب منطقة المدينة المنورة وأجزاء من الحدود الشمالية وتبوك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

توقعات الطقس اليوم

كما توقعت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة تشمل السواحل منها كذلك على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، في حين يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

