بالصور.. تنفيذ 45% من الأعمال الإنشائية لـ6 منارات بالحرم المكي خلال جائحة كورونا

أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، أنه تم الانتهاء من «45%» من أعمال الإنشاء بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام، و«42%» لمنارتي باب العمرة، و«37%» من أعمال منارة باب الفتح، خلال فترة تعليق العمرة والصلاة في المسجد الحرام بسبب جائحة كورونا.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس عمار بن محمد الأحمدي إنه تم تكثيف الإشراف الميداني على الأعمال الإنشائية لست منارات بالمسجد الحرام، خلال فترة تعليق العمرة بسبب جائحة كورونا، والاستفادة من قلة أعداد المصلين والمعتمرين.

وأشار الأحمدي، إلى أن نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بلغت «45.15%»، وتم الانتهاء من رخام الأعمدة والحوائط بنسبة «90 %»، وتركيب سقف البوابة بنسبة «80%».

أما منارتا باب العمرة فبلغت نسبة إنجاز الأعمال «42.38%» وتم تركيب الأعمدة الدائرية والمربعة بنسبة «15%»، والانتهاء من أعمال رخام الأعمدة والحوائط بنسبة «40%»، فيما بلغ الإنجاز بمنارة باب الفتح «37.12%».

وأوضح أن الإدارة استفادت -خلال الفترة الماضية- بسبب قلة كثافة المصلين والمعتمرين وعبر الإشراف على مشاريع عدة بالتوازي، كان أبرزها أعمال الأسقف بمبنى المطاف حيث بلغت نسبة إنجاز الأسقف بدور الصحن «43%», والدور الأرضي «20%»، وبلغت «4%», في الدور الأول .

وأضاف الأحمدي أن نسبة الإنجاز لباب إسماعيل تتجاوز «36.40 %» بالواجهات الجنوبية، تم فيها أعمال تركيب الخرسانة مسبقة الصب بنسبة «100%» وأعمال الرخام للواجهات بنسبة «25%»، أما الواجهات الشمالية «36.74%»؛ حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة مسبقة الصب بنسبة «100%»، وبلغت نسبة أعمال رخام الواجهات «40%».

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