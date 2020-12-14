«الداخلية» تعلن ضبط 15 ألف مخالفة لإجراءات كورونا الاحترازية

خلال أسبوع واحد فقط..

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم ضبط «14939» مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت الوزارة –عبر حسابه على تويتر- أن عدد المخالفات المضبوطة وفقًا لمناطق كان كالتالي: الرياض «3987» مخالفة، والحدود الشمالية «637»، والجوف «1049»، وتبوك «372»، وحائل «470»، والشرقية «1046»، والمدينة المنورة «1341»، والقصيم «1698»، ومكة المكرمة «3146»، والباحة «115»، وعسير «589»، ونجران «235»، وجازان «255». اقرأ أيضًا: بالفيديو.. قوات الأمن البيئي تضبط 63 طنًا من الحطب المحلي

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