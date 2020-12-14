«الغذاء والدواء» تحدد خطوات الاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية

في مرحلتي الشراء وقبل الاستخدام..
حددت الهيئة العامة الغذاء والدواء خطوات الاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية في مرحلتي الشراء وقبل الاستخدام.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية يبدأ من عملية الشراء، إذ يجب شراء العبوة الأصلية محكمة الإغلاق.
واختر المبيد المناسب للآفة التي ترغب في مكافحتها، واشترِ ما تحتاجه فقط، وتأكد من تاريخ صلاحية المبيد، وتأكد أن المبيد مسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وقبل الاستخدام، يجب قراءة البيانات الملصقة على عبوة المبيد واتباع تعليمات الاستخدام، وابعد المبيد عن متناول الأطفال، واستخدم كمامة للأنف والفم، وتجنب استخدام المبيد في وجود الأطفال والحيوانات الأليفة، واستخدم قفزات مطاطية عازلة لمنع تسرب المبيد إلى اليدين، وفقًا للهيئة العامة للغذاء والدواء.
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