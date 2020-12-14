بالصور.. «بطاقة» لتسهيل دخول وخروج كبار السن بالمسجد النبوي

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بطاقة تسهيل دخول وخروج المصلين من التوسعات عند الحاجة لذلك.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين- في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني- أن هذه الخطوة تأتي للتسهيل والتيسير على زوار المسجد النبوي أثناء دخولهم وخروجهم؛ لما لوحظ من معاناة بعض كبار السن من المصلين والزوار عند إرادتهم الخروج أثناء صلاة الجمعة وغيرها لقضاء الحاجة وصعوبة عودتهم لأماكنهم بسبب الإجراءات التنظيمية المتبعة.

من جانبه، أشاد الشيخ السديس، بهذه الخطوة المباركة، مؤكدًا أن سبب وجود الرئاسة ومنسوبيها هو خدمة زوار الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن أسمى غاياتنا توفير أجواء تعبّدية لرواد الحرمين، بعيدة عن الشوائب في بيئة صحية آمنة.

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