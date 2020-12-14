

شرورة 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

نجح مستشفى شرورة العام -بعد توفيق الله- في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من نوبات صرع وألم في الرأس منذ ثلاث سنوات.

وأبانت صحة نجران أنه بعد استكمال جميع الإجراءات العلاجية والفحوصات اللازمة فقد تبين من خلال أشعة الرنين المغناطيسي وجود ورم شرياني في الدماغ في الفص الأيسر حيث تم إدخال المريضة إلى قسم العمليات واستئصال الورم .

وقد تحسنت حالة المريضة بعد العملية وغادرت المستشفى بعد 7 أيام دون مضاعفات وهي بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

// انتهى //

14:44ت م

0089





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إنهاء معاناة مريضة من ورم في الرأس في مستشفى شرورة العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.