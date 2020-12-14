السعودية اليوم / إلكترونياً عبر منصة"بلدي" وزارة الشؤون البلدية تطلق 15 خدمة موحدة للرخص الإنشائية



الرياض 29 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 14 ديسمبر 2020 م واس

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمات الرخص الإنشائية الإلكترونية الموحدة عبر منصة " بلدي" وذلك تسهيلاً لإجراءات البناء وتحسين تجربة العملاء.

و تتضمن خدمات الرخص الإنشائية الموحدة (15) خدمة إلكترونية من أهمها إصدار رخصة البناء ، شهادة إشغال المبنى، و إصدار القرار المساحي. حيث تُقدّم هذه الخدمات حاليًا عبر(14) أمانة وهي: أمانة منطقة المدينة المنورة، منطقة حائل، منطقة القصيم، منطقة عسير، محافظة الطائف، منطقة تبوك، منطقة جازان، منطقة الجوف، منطقة نجران، منطقة الباحة، محافظة حفر الباطن، منطقة الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية، وأمانة محافظة الأحساء.

وتسعى الوزارة من خلال تقديم هذه الخدمات الموحدة عبر المنصة إلى تسهيل إجراءات البناء، وتحسين تجربة العملاء في القطاع البلدي، إضافةً إلى تحقيق التطور الرقمي للخدمات المقدمة في المملكة، ورفع مؤشرات الأداء في التقارير التنافسية الدولية.

وتقدم خدمات الرخص البلدية الإنشائية الإلكترونية بالتطابق مع متطلبات كود البناء السعودي، بهدف وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

ويهدف تكامل منصة بلدي مع الجهات ذات العلاقة إلى خدمة العملاء عبر إجراءات إلكترونية متكاملة تمكنهم من استخراج الرخصة بكل يسر وسهولة، حيث يُسهم التحقق الإلكتروني من خلال منصة "بلدي" للمستندات المقدمة من قبل العملاء في توفير الوقت والجهد لاختصار رحلتهم في إجراءات البناء ومتطلبات الجهات الخدمية، وإجراءات التأمين على المبنى.

وبينت الوزارة أنه يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة إصدار رخصة البناء عبر المكاتب الهندسية المستوفية لمتطلبات الكود والحاصلة على شهادة التصنيف والمدرجة في منصة "بلدي".

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14:41ت م

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